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Parigi, oltre 600 auto d'epoca sfilano da Vincennes

Parigi, 20 lug. (askanews) - Cielo sereno e motori d'altri tempi per la 19esima Traversata estiva di Parigi in veicoli d'epoca. Dal castello di Vincennes sono partite oltre 600 auto storiche, insieme a 120 motociclette e quasi 30 trattori, in un percorso attraverso la capitale fino a Meudon. Dopo l'edizione 2025 segnata dalla pioggia, il raduno organizzato da Vincennes en Anciennes ha scelto quest'anno come tema le grandi trasformazioni urbanistiche di Georges-Eugène Haussmann.

"Ogni anno cerchiamo di avere un tema un po' diverso - spiega Thierry Briet, presidente di Vincennes en Anciennes - Questa volta ci concentriamo sui grandi lavori di Haussmann, con le grandi aperture realizzate nella città. Haussmann ha profondamente trasformato la Parigi dell'epoca, alcuni direbbero devastato. Allora circolare era quasi impossibile, così creò grandi assi di traffico, demolendo molte abitazioni e quartieri. Ma ormai tutto questo appartiene al passato".

Tra i veicoli più curiosi, anche una Bond Bug del 1970, piccola tre ruote britannica dal design insolito e oggi rara, soprattutto in Francia.

"È una Bond Bug del 1970, di quando gli inglesi cominciarono a voler fare design. Ne furono prodotti 2.200 esemplari. Resta abbastanza rara, perché ne sono rimaste poche, e in Francia ce ne sono pochissime", dice Olivier, impiegato nel settore automobilistico

Nel corteo anche una MG TF del 1954, arrivata dall'Inghilterra e rimasta per decenni nella stessa famiglia. "Questa auto - afferma Simon Nobili, imprenditore - è una MG TF del 1954, con motore 1.275. È una macchina che colpì mio padre nel 1962: la comprò usata e da allora è rimasta in famiglia. Dall'Inghilterra è arrivata in Francia e da allora circola sulle strade francesi, prima nel Midi e ora nella regione parigina".

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