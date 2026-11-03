Parigi, manifestazione non autorizzata nei pressi della Sorbona

Parigi, 3 nov. (askanews) - Diverse decine di manifestanti si sono radunati nei pressi della Sorbona, nel centro di Parigi, al di fuori del percorso autorizzato per la manifestazione studentesca dalla prefettura locale, dopo che il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dal collettivo interuniversitario e studentesco Interfac Ile-de-France.

Quest'ultimo aveva chiesto di manifestare martedì tra il Pantheon e la sede del Medef, la Confindustria francese, e dopo il veto della prefettura gli è stato proposto un percorso in periferia. Le autorità prevedono che martedì nella capitale francese si radunino tra i 10.000 e i 15.000 manifestanti, secondo Afp. Le forze dell'ordine sono mobilitate in modo massiccio davanti agli istituti scolastici in tutta la Francia.