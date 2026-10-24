Parigi, in migliaia manifestano pacificamente contro il carovita

Parigi, 24 ott. (askanews) - Diverse migliaia di persone manifestano per le strade di Parigi, mentre il corteo contro il carovita e la difesa dei servizi pubblici è arrivato al termine del suo percorso a Porte de Vincennes, un itinerario imposto dalla prefettura e convalidato in mattinata dalla giustizia amministrativa, nonostante i ricorsi presentati dai sindacati, che chiedevano un percorso alternativo non situato ai margini della capitale francese.

La nuova giornata di mobilitazione indetta da ex "gilet gialli", sindacati, liceali e studenti, si è svolta in un clima di forte tensione a una settimana dalle violenze e dai saccheggi del 17 ottobre, eventi che hanno scosso l'esecutivo francese a sei mesi dalle elezioni presidenziali del prossimo 18 aprile.