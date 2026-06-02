ULTIME NOTIZIE 02 GIUGNO 2026

Parigi, il Pont Neuf si trasforma in una gigantesca caverna

Milano, 2 giu. (askanews) - Nel cuore di Parigi il più antico ponte della città si è trasformato in una gigantesca caverna di pietra. È l'ultima installazione dell'artista francese JR, che dal 6 fino al 28 giugno riveste il celebre Pont Neuf con una struttura gonfiabile lunga circa 120 metri e stampata con un effetto trompe-l'oeil che riproduce pareti rocciose.

L'opera, intitolata "La Caverne du Pont Neuf", rende omaggio ai quarant'anni di "The Pont Neuf Wrapped", l'intervento con cui nel 1985 Christo e Jeanne-Claude avvolsero il ponte sotto enormi teli.

A differenza di quell'opera storica, JR non nasconde il monumento ma ne modifica la percezione, trasformando gli archi in una grande grotta artificiale.

La scelta della caverna richiama il sottosuolo di Parigi e le antiche cave di pietra calcarea da cui per secoli è stato estratto il materiale utilizzato per costruire gran parte degli edifici storici della capitale francese. Un omaggio alla storia nascosta della città, che emerge simbolicamente in superficie attraverso una delle sue opere pubbliche più spettacolari.

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