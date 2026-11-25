Parigi, 25 nov. (askanews) - Le attiviste del collettivo femminista NousToutes hanno srotolato uno striscione ai piedi dell'Arco di Trionfo di Parigi con la scritta "Alle combattenti sconosciute assassinate dal patriarcato" e hanno deposto dei fiori in omaggio alle vittime del femminicidio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Ogni giorno, la fiamma del Milite Ignoto viene riaccesa in onore dei soldati caduti in guerra, nelle guerre del passato, mentre oggi gli uomini uccidono le donne. Bisogna sapere che si tratta di una guerra che non ha un nome, che si chiama patriarcato", ha affermato Célia, attivista del collettivo femminista NousToutes.

"Siamo qui per denunciare questa indifferenza generale, la complicità dello Stato e la sua responsabilità, nonché quella delle istituzioni", ha aggiunto.

"Riteniamo che la violenza contro le donne e i femminicidi non siano un destino ineluttabile. È possibile combatterli: basta avere la volontà di farlo e mettere in campo i mezzi necessari", ha concluso.