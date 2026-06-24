Parigi, debutto "rovente" allo zoo per le baby leoncine Isis e Inaya

Parigi, 24 giu. (askanews) - Debutto in pubblico "torrido", nel clou dell'ondata di calore in Francia, per le baby leoncine, Isis e Inaya, nate il 4 aprile scorso nel parco zoologico di Parigi, lo zoo di Vincennes, nel bosco omonimo.

Le piccole hanno mosso i loro primi passi nel recinto, accanto alla mamma davanti ai visitatori, arrivati ad ammirarle nonostante le temperature roventi.

Appartengono a una sottospecie del leone africano, i leoni dell'Atlante (Panthera Leo), estinta in natura dagli anni '50 ma ancora presente negli zoo europei, all'interno dei quali si contano circa 90 esemplari.

"Trascorreranno il loro primo anno qui senza problemi - ha spiegato Alexis Lécu, direttore scientifico del parco zoologico - hanno ancora molto da imparare, in particolare l'intero lato della socialità, fino a raggiungere la maturità sessuale. Poi rimarranno entrambe qui, o verranno trasferite in altri parchi zoologici, perché possono contribuire alla riproduzione della specie".

Il caldo eccezionale sta comunque mettendo a dura prova anche gli animali. Allo zoo di Parigi giraffe, foche e rinoceronti cercano refrigerio tra blocchi di ghiaccio, frutta congelata e nebulizzatori.