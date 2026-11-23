Parigi, 23 nov. (askanews) - È già piena atmosfera natalizia a Parigi. In una serata di pioggia si è tenuta la cerimonia di accensione delle celebri luminarie sugli Champs-Elysées con il sindaco Emmanuel Grégoire e un'ospite d'eccezione che ha partecipato a far partire il countdown, l'attrice Cate Blanchett:

"Benvenuti a tutti, sono profondamente onorata di essere qui con voi come madrina in questa città magica e su questo viale che ha visto così tanta storia. Un viale iconico" ha dichiarato in francese la star australiana premio Oscar, con cittadinanza americana, sotto l'ombrello. Uno spettacolo di luci e colori sulle musiche di Vivaldi.