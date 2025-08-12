ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2025

Parco del Vesuvio, quarto giorno di intervento dei Vigili del Fuoco

Roma, 12 ago. (askanews) - Proseguono da 4 giorni le operazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per contrastare i vasti incendi boschivi che stanno interessando l'area del Parco nazionale del Vesuvio. Martedì 12 agosto il dispositivo di soccorso vede impegnati 50 vigili del fuoco a terra e 4 Canadair operativi per sganci d'acqua e sostanze estinguenti sui fronti di fiamma nei comuni di Terzigno, Boscotrecase (via Cifelli) e Trecase. Sono operative anche due squadre in rinforzo dai comandi di Salerno e Caserta e due moduli AIB inviati nei giorni scorsi dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche, a supporto delle squadre locali.

