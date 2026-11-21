Marrakech, 21 nov. (askanews) - Tilda Swinton, Jeff Goldblum e Francesca Scorsese hanno sfilato sul tappeto rosso all'inaugurazione del Festival Internazionale del Cinema di Marrakech. "Credo sia molto importante che un festival metta in luce film che non riceverebbero l'attenzione che meritano se non venissero celebrati in questo modo. È altrettanto importante avere un festival che presenti molti film africani, provenienti dal Nord Africa, dal Sud Africa e, insomma, da tutta l'Africa", ha dichiarato Marion Cotillard, attrice francese e presidente della giuria.