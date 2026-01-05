ULTIME NOTIZIE 05 GENNAIO 2026

Parata di star ai Critics Choice Awards di Santa Monica

Santa Monica, 5 gen. (askanews) - Le star del cinema e della televisione sfilano sul tappeto rosso dei Critics Choice Awards a Santa Monica, in California, la prima grande cerimonia della stagione dei premi di Hollywood.

Fra loro Chase Infiniti (Una battaglia dopo l'altra), Chloé Zhao (regista di Hamnet), Maggie Kang (regista di KPop Demon Hunters), Jessie Buckley (miglior attrice per Hamnet) Paul Mescal (Hamnet), Elle Fanning, Michael B. Jordan (Sinners), Mark Ruffalo e Bella Ramsey (The last of us 2).

SPETTACOLO
8
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi