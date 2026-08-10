Parata di kayak a Copenaghen a sostegno della Groenlandia

Copenaghen, 10 ago. (askanews) - In occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo, centinaia di kayakisti si sono riversati nel porto di Copenaghen a sostegno della Groenlandia. Una parata di kayak è "il modo perfetto per dimostrare alla gente che siamo orgogliosi di noi stessi e che siamo forti", afferma la presidente dell'organizzazione dei groenlandesi in Danimarca, che ha organizzato l'evento con ActionAid Denmark.

La manifestazione arriva nel momento in cui sembrano riacuirsi le tensioni con gli Stati Uniti. Più volte il presidente Trump ha dichiarato che la Groenlandia, in un modo o nell'altro, prima o poi "farà parte del territorio Usa". Il territorio artico è ricchissimo di risorse naturali sempre più indispensabili in un contesto di crisi internazionale.