ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

Parata di kayak a Copenaghen a sostegno della Groenlandia

Copenaghen, 10 ago. (askanews) - In occasione della Giornata internazionale dei popoli indigeni del mondo, centinaia di kayakisti si sono riversati nel porto di Copenaghen a sostegno della Groenlandia. Una parata di kayak è "il modo perfetto per dimostrare alla gente che siamo orgogliosi di noi stessi e che siamo forti", afferma la presidente dell'organizzazione dei groenlandesi in Danimarca, che ha organizzato l'evento con ActionAid Denmark.

La manifestazione arriva nel momento in cui sembrano riacuirsi le tensioni con gli Stati Uniti. Più volte il presidente Trump ha dichiarato che la Groenlandia, in un modo o nell'altro, prima o poi "farà parte del territorio Usa". Il territorio artico è ricchissimo di risorse naturali sempre più indispensabili in un contesto di crisi internazionale.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi