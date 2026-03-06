ULTIME NOTIZIE 06 MARZO 2026

Paralimpiadi, tutte le mattine su Rai 2 "Stravinco per la vita"

Roma, 6 mar. (askanews) - "Da sabato mattina, 7 marzo, fino a domenica, 15 marzo, su Rai 2 dalle 8 fino alle 8.30, 'Stravinco per la vita', lo spin-off di 'O anche no', la trasmissione sulla disabilità positiva che da 7 anni vi fa compagnia. Con me Italo Cucci, Maurizio Mannoni, il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia. Ogni mattina vi racconteremo quello che gira intorno alle Paralimpiadi, il sociale di questo Paese, e potrete rivederci su Raiplay". Così la giornalista e conduttrice Rai, Paola Severini Melograni, annuncia il programma quotidiano mattutino, "Stravinco per la vita", che accompagnerà il pubblico nel cuore dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

