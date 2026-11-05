Paraguay, si dimette il presidente Santiago Pena

Roma, 5 nov. (askanews) - Il presidente paraguaiano Santiago Pena ha annunciato le sue dimissioni a seguito dello scandalo per la bancarotta del Ueno Bank mentre venivano congelati i depositi di circa 3 milioni di risparmiatori.

"Ho preso la decisione di presentare le mie dimissioni da presidente della Repubblica. Lo faccio pensando alla stabilità del nostro Paese, alla pace sociale e alla necessità di preservare le nostre istituzioni democratiche" ha detto in un videomessaggio condiviso sui canali social.

Pena, vicino alle posizioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dimesso dopo che l'opposizione ha convocato una sessione straordinaria per avviare la procedura di impeachment al Congresso e dopo le richieste di dimissioni da parte dei manifestanti dovute alle accuse mosse contro di lui per il possibile uso improprio dei fondi pensione e insabbiamenti istituzionali legati al crollo di Ueno Bank.

"Voglio anche chiedere scusa al popolo se in qualche momento ho fallito, non era mia intenzione tradire la fiducia che hanno riposto in me. Ogni giorno ho assunto questa responsabilità con la volontà di lavorare per il Paraguay ma oggi la mia priorità è una sola: la tranquillità dei paraguaiani che hanno affidato i loro risparmi al nostro sistema finanziario" ha proseguito.