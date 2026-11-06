Paraguay nel caos, dopo le dimissioni del presidente Pena

Asuncion, 6 nov. (askanews) - Migliaia di persone protestano in Paraguay contro uno scandalo bancario che ha lasciato quasi metà della popolazione senza accesso ai propri risparmi, provocando le dimissioni del presidente Santiago Pena. Pena, vicino alle posizioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dimesso dopo che l'opposizione ha convocato una sessione straordinaria per avviare la procedura di impeachment al congresso e in seguito alle richieste di dimissioni da parte dei manifestanti dovute alle accuse mosse contro il presidente paraguaiano sul possibile uso improprio dei fondi pensione e insabbiamenti istituzionali legati al crollo di Ueno Bank. Il Congresso ha sospeso le dimissioni del presidente in attesa dell'esito del procedimento di impeachment, lasciandolo temporaneamente in carica. "Credo che le dimissioni di Santiago Pena non debbano mai essere accettate", ha dichiarato un manifestante. "Il procedimento di impeachment deve proseguire perché un ladro come lui non può restare impunito".