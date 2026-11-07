Paraguay, arrestato Pena: il vice Alliana giura da presidente

Roma, 7 nov. (askanews) - In Paraguay il vicepresidente Pedro Alliana ha giurato come nuovo presidente del Paese dopo che l'ex presidente Santiago Pena è stato arrestato per lo scandalo bancario Ueno Bank che ha lasciato quasi metà della popolazione senza accesso ai propri risparmi e per cui lo stesso Pena si era dimesso poche ore prima.

"I nostri connazionali, che stanno attraversando una situazione estremamente difficile a causa del caos finanziario saranno risarciti. Non li lasceremo soli" ha promesso il nuovo presidente.

A Asunciòn alcuni festeggiano l'arresto di Pena ma in tanti protestano sostenendo che Alliana fa parte della stessa squadra dell'ex presidente e doveva essere a conoscenza di quanto stava accadendo. Centinaia le vittime della bancarotta che sono scese in piazza. In tanti manifestano contro la decisione della magistrature di porre Pena, accusato di responsabilità nel crack della banca, ai domiciliari anziché in carcere.