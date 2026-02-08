Pappalardo (ITA): Olimpiadi anche veicolo di promozione per imprese

Milano, 8 feb. (askanews) - "Ognuno di noi cerca un posizionamento commerciale in queste occasioni, tutte le aziende, perché c'è una grandissima promozione dei vari marchi di coloro che contribuiscono a questo grandissimo progetto e chiaramente tutto non si spegne in questo mese, ma anzi ognuno di noi ricaverà anche promozione per il futuro. Anche questo è il nostro interesse ovviamente". Lo ha detto il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, commentando con askanews il valore anche economico delle Olimpiadi nel nostro Paese per le imprese che sostengono Milano Cortina