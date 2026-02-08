ULTIME NOTIZIE 08 FEBBRAIO 2026

Pappalardo (ITA): Olimpiadi anche veicolo di promozione per imprese

Milano, 8 feb. (askanews) - "Ognuno di noi cerca un posizionamento commerciale in queste occasioni, tutte le aziende, perché c'è una grandissima promozione dei vari marchi di coloro che contribuiscono a questo grandissimo progetto e chiaramente tutto non si spegne in questo mese, ma anzi ognuno di noi ricaverà anche promozione per il futuro. Anche questo è il nostro interesse ovviamente". Lo ha detto il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, commentando con askanews il valore anche economico delle Olimpiadi nel nostro Paese per le imprese che sostengono Milano Cortina

ECONOMIA
17
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi