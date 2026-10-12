ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Papa, voci dal Perù: "Preghiamo per Leone, nodulo non è cosa da poco"

Roma, 12 ott. (askanews) - Fedeli e abitanti di Chiclayo, città costiera nel nord del Perù dove Papa Leone XIV ha trascorso anni come vescovo e dove è atteso a novembre durante il viaggio programmato - e confermato - in America Latina, si dicono "sopresi" e "preoccupati" dopo l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico del pontefice per un nodulo al polmone.

"Sono sicura che tutto il Perù stia pregando per il Papa e che ce la farà se Dio vuole, poiché dobbiamo anche accogliere la volontà di Dio. Se Dio vuole, lo avremo qui, dato che i preparativi sono in corso da molti mesi, non solo sul piano materiale ma anche su quello spirituale", dice la giornalista in pensione Diana Celi.

"Sono rimasta sorpresa e addolorata, perché, a quanto pare, un nodulo polmonare non è cosa da poco. Prego Dio che egli possa volare e che la sua guarigione sia rapida: dopo tutto, il popolo peruviano attende con impazienza il suo ritorno", ha affermato Olga Pol, residente di Chiclayo.

"Beh, spero che guarisca presto così potrà venire a Chiclayo, no?", ha tagliato corto il commerciante Carmelo Prada.

"Preghiamo per lui affinché tutto vada bene. Come dice lei, un problema polmonare non è certo una cosa da poco. È una questione molto importante per tutti, non è vero? Siamo preoccupati per la sua salute e la cosa più importante è che superi bene l'intervento. Pregheremo affinché, grazie alla preghiera, riesca ad affrontare l'operazione nel migliore dei modi", ha commentato un'altra commerciante, Sandra Melgar.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi