Papa: stop alle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania

Castel Gandolfo (Rm), 17 ago. (askanews) - "Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura". Lo ha detto Papa Leone XIV dopo la recita dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo davanti ai i fedeli e i pellegrini riuniti davanti al Palazzo Apostolico delle Ville Pontificie. Leone ha anche salutato i Giochi del Mediterraneo, che si aprono questa settimana nella città di Taranto, dicendo di sperare che l'evento sia un segno di "pace e amicizia" tra i popoli di tutta la regione e oltre.