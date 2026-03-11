ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Papa: sono vicino al popolo libanese che vive il dramma della guerra

Città del Vaticano, 11 mar. (askanews) - "Sono vicino a tutto il popolo libanese che vive il dramma della guerra" e "in questo momento di grande prova". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, ricordando che oggi si celebrano i funerali di padre Pierre El Raii, parroco di Qlayaa, ucciso due giorni fa da un bombardamento israeliano nel sud del Libano.

"Padre Pierre - ha aggiunto il Pontefice - è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù Buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano stati feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutare". Proprio allora, secondo quanto riferito da testimoni a Vatican News, c'è stato un secondo bombardamento che ha colpito i soccorritori, fra cui il parroco. "Voglia il Signore che il suo sangue sparso - ha concluso il Papa - sia seme di pace per l'amato Libano".

