Papa ricorda il viaggio in Francia: Notre-Dame simbolo della rinascita

Milano, 30 set. (askanews) - Papa Leone ha ripercorso il viaggio appena concluso in Francia, durante l'udienza generale del mercoledi ricordando anche l' incontro con alcune vittime di abusi. "Ho chiesto loro di aiutarmi a far sapere ad altre vittime che io e tutta la Chiesa desideriamo ascoltarle e accompagnarle nel loro cammino di guarigione, riconoscendo la sofferenza causata nelle loro vite e adoperandoci per prevenire gli abusi".

E poi "Notre-Dame, con il dramma che ha vissuto, può simbolicamente illuminare tutto questo Viaggio apostolico, offrendo una chiave di lettura che riassumerei in una parola: rinascita. La Cattedrale di Parigi, che solo sette anni fa sembrava ferita a morte da un enorme incendio - sottolinea ancora il Papa - è adesso ricostruita e più splendente che mai. Quel disastro ha provocato una reazione positiva a tutti i livelli, alcuni più visibili e pratici, altri più nascosti, di ordine spirituale. Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra Chiesa, Stato, istituzioni pubbliche e società civile".