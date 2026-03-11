Papa: preghiamo per pace in Iran e Medio Oriente e per bimbi vittime

Città del Vaticano, 11 mar. (askanews) - Papa Leone XiV, in piazza San Pietro per l'udienza generale del mercoledì, ha fatto il consueto giro tra i fedeli a bordo della papamobile. Prevost ha salutato e benedetto alcuni bambini, tra cui uno vestito da Papa.

Poi un nuovo appello per la pace. "Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui i bambini innocenti". È l'appello di pace di Papa Leone, al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro.