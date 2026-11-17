Roma, 17 nov. (askanews) - "Non ho firmato" nessuna lettera di rinuncia anticipata al pontificato, "lo farò, ma per adesso non ne vedo il bisogno": lo ha detto Papa Leone XIV ai giornalisti a bordo dell'aereo che lo ha riportato in Italia dopo un tour in Uruguay, Argentina e Perù.

"Non ho firmato" nessuna lettera di rinuncia anticipata al pontificato, "per adesso non ne vedo la necessità, grazie a Dio, il diritto canonico ha già diversi punti che per ora coprono questo possibilità, è nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto papa, lo farò, ma per adesso non ne vedo il bisogno", ha detto Prevost, rispondendo a una domanda in merito.

"Inizialmente è stata una sorpresa, non c'era alcun sintomo, mi sentivo bene. Nell'ambito dei controlli di routine annuali che faccio già da molti anni, hanno trovato un'ombra e poi con gli accertamenti e la biopsia è emerso che era un tumore", ha ricordato.

"Come mi sentivo? C'è un fratello con una situazione molto più complicata. La viviamo nella fiducia del signore e anche come un segnale per le persone che stanno soffrendo e che hanno molta paura nel dire 'bisogna fare i controlli'", ha esortato Papa Prevost.