Papa, notte tranquilla al Gemelli dopo rimozione di tumore al polmone

Roma, 14 ott. (askanews) - "La notte per il Papa è trascorsa tranquilla". Lo riferisce la Sala stampa vaticana in una nota, il giorno dopo l'operazione al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone, rivelatosi un tumore maligno al polmone destro.

Martedì 13 ottobre Leone XIV, 71 anni, è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia toracica per asportare un nodulo al polmone, scoperto durante dei "controlli di routine", era stato annunciato.

Per rendere l'intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori, ha reso noto il Vaticano dopo l'operazione, spiegando che Papa Prevost "è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti".

"L'intervento è riuscito e non ci sono state complicazioni", è stato inoltre precisato.

Dopo l'intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano del nosocomio, dove ha trascorso una notte tranquilla.

Nel giorno del ricovero del pontefice, accolto fuori dalla struttura da centinaia di persone, tra fedeli, curiosi, degenti e giornalisti, molti di testate internazionali, il cardinale Baldo Reina ha guidato una preghiera per Leone nella cappella del Policlinico Gemelli.

"E sostieni con la tua grazia Il nostro Vescovo Papa Leone, donagli salute e conforto, perché continui a servire la tua Chiesa edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato."