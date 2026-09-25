Papa: non perdere la nostra umanità in mezzo al "paradiso delle macchine"

Parigi, 25 set. (askanews) - Papa Leone XIV ha messo in guardia dal rischio di perdere la propria umanità in un "paradiso delle macchine", durante il suo primo viaggio papale in Francia in un momento in cui l'intelligenza artificiale suscita grande preoccupazione a livello mondiale. "Se vogliamo evitare di perdere la nostra umanità in un paradiso di macchine che invadono e condizionano la nostra vita quotidiana, c'è un urgente bisogno di educazione al discernimento etico e alla capacità di riconoscere il bene morale", ha detto nel suo discorso all'Eliseo.