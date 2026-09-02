Papa: mettiamo 'modalità silenziosa' per ascoltare melodia del Creato

Castel Gandolfo, 2 set. (askanews) - "In questa Giornata e nei giorni a venire, diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte. Mettiamo in 'modalità silenziosa' tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, Autore di ogni cosa, ci parla". Così Papa Leone XIV nell'omelia per la Messa per la Custodia della Creazione, celebrata durante la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato - nel Giardino della Madonnina del Borgo Laudato si, nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo.