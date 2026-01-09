ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Papa Leone XIV: "Rispettare la volontà del popolo venezuelano"

Città del Vaticano, 9 gen. (askanews) - Nel discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Papa Leone XIV esprime forte preoccupazione per le tensioni in Venezuela e nei Caraibi, e richiama l'attenzione sull'aumento della violenza in Cisgiordania e sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

"Questo riguarda in particolare il Venezuela, alla luce degli sviluppi recenti - ha detto il Papa - A questo proposito rinnovo il mio appello a rispettare la volontà del popolo venezuelano e a tutelare i diritti umani e civili di tutti, garantendo un futuro di stabilità e concordia".

"Purtroppo - aggiunge - si registra un aumento della violenza in Cisgiordania contro la popolazione civile palestinese, che ha il diritto di vivere in pace nella propria terra".

"La Santa Sede segue con particolare attenzione ogni iniziativa diplomatica che miri a garantire ai palestinesi della Striscia di Gaza un futuro di pace e giustizia durature nella propria terra, così come all'intero popolo palestinese e all'intero popolo israeliano", ha concluso Papa Leone XIV.

