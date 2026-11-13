Papa Leone XIV parte per Chiclayo che ospita la sua ex diocesi

Lima, 13 nov. (askanews) - Papa Leone XIV si è imbarcato a Lima sull'aereo diretto nella città di Chiclayo. Prevost per la prima volta torna come pontefice nella diocesi del Perù settentrionale che ha guidato per quasi un decennio.

In vista di una grande messa all'aperto, i fedeli si sono messi in coda dall'alba a Pampas de Pimentel, vicino alla città di Chiclayo, nel nord del Perù, il giorno prima funzione che sarà celebrata da Papa Leone XIV. Alcuni sono giunti dalle regioni limitrofe per partecipare all'evento, con folle che cantano, ballano e sventolano bandiere peruviane in attesa di entrare. La visita riveste un significato particolare per la regione, dove Leone XIV è stato vescovo per otto anni prima di diventare papa.