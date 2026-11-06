Papa Leone XIV in viaggio: per lui messaggio da Torre ENAV

Roma, 6 nov. (askanews) - Papa Leone XIV è partito oggi per il suo viaggio apostolico per l'America latina. Da oggi al 17 novembre, si recherà in Uruguay, Argentina e Perù. L'aereo Ita si è mosso sul tarmac dell'Aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ed è atteso nella capitale uruguaiana alle 16.30 locali. Prima del decollo la Torre di Controllo ENAV di Fiumicino mandato al pilota dell'aereo papale il messaggio di saluto rivolto dal Santo Padre. Nella prima giornata sono in programma la cerimonia ufficiale di benvenuto, l'incontro con le autorità e la celebrazione dei vespri nella cattedrale di Montevideo. Il Pontefice rientrerà a Roma il 17 novembre.