ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Papa Leone XIV in Amazzonia denuncia la deforestazione

Pucallpa (Perù), 16 nov. (askanews) - Papa Leone XIV ha fatto tappa a Pucallpa, nel cuore dell'Amazzonia peruviana, lanciando un appello per la tutela dell'ambiente e dei diritti delle popolazioni indigene.

Accolto dalle danze tradizionali delle comunità locali, il Pontefice ha chiesto giustizia per i leader indigeni uccisi mentre difendevano le proprie terre e ha denunciato le conseguenze della deforestazione e dell'inquinamento dei fiumi.

"Non si tratta di episodi isolati, ma delle conseguenze di uno sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali", ha avvertito Leone XIV, sottolineando come la devastazione della foresta amazzonica minacci anche la sopravvivenza delle popolazioni che la abitano.

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