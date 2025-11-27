Papa Leone XIV è arrivato ad Ankara, inizia la visita in Turchia

Ankara, 27 nov. (askanews) - L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga Inizia così ufficialmente il primo viaggio apostolico in Turchia e Libano.

L'aereo si è fermato nell'area riservata al cerimoniale; ad accogliere il Pontefice, una rappresentanza del governo turco. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e il saluto della Guardia d'onore, il Papa è entrato in una sala dell'aeroscalo; poi, a bordo di un'auto, si è diretto verso il Mausoleo di Ataturk, prima tappa della sua visita in Turchia.