ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

Papa Leone XIV è arrivato ad Ankara, inizia la visita in Turchia

Ankara, 27 nov. (askanews) - L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'Aeroporto Internazionale di Ankara-Esenboga Inizia così ufficialmente il primo viaggio apostolico in Turchia e Libano.

L'aereo si è fermato nell'area riservata al cerimoniale; ad accogliere il Pontefice, una rappresentanza del governo turco. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni e il saluto della Guardia d'onore, il Papa è entrato in una sala dell'aeroscalo; poi, a bordo di un'auto, si è diretto verso il Mausoleo di Ataturk, prima tappa della sua visita in Turchia.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi