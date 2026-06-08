ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Papa Leone XIV con Antonio Banderas: incontro col mondo della cultura

Madrid, 8 giu. (askanews) - Papa Leone XIV ha incontrato importanti figure del mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport nel secondo giorno della sua visita di sette giorni in Spagna. "Ogni forma di espressione", afferma in un discorso durante l'evento culturale, "può seminare divisione o risvegliare la speranza nella possibilità di costruire insieme qualcosa di veramente umano". Tra le personalità di spicco del mondo della cultura presenti all'evento figurano l'attore spagnolo Antonio Banderas e la ballerina di flamenco Sara Baras.

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