ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Papa Leone saluta la folla a Lima: "Non perdete la speranza"

Lima, 16 nov. (askanews) - Una benedizione e un saluto per continuare nel segno della speranza: lo ha voluto dare Papa Leone rivolgendosi a Lima, in Perù, alla folla accorsa per ascoltarlo e salutarlo, prima della sua partenza per tornare A Roma dopo 12 giorni di un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, paese questo dove Leone fu missionario e poi vescovo e con il quale ha mantenuto un legame particolarmente forte e affettuoso.

"Voi siete un segno di speranza: non perdete la speranza - ha detto il pontefice americano - credete in voi stessi, credete nel Perù, credete sempre in Gesù Cristo",

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