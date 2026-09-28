Papa Leone saluta i fedeli, per le strade di Metz in Papamobile

Metz, 28 set. (askanews) - Ultimo bagno di folla per Papa Leone XIV durante il suo viaggio in Francia. Tanti i fedeli riuniti a Metz lungo il tragitto compiuto dal Pontefice fino alla Cattedrale di Santo Stefano per celebrare la messa per la pace e la giustizia.

Il Papa ha compiuto un giro in auto scoperta tra i fedeli che lo hanno salutato calorosamente e lui ha ricambiato il saluto, sorridendo.

Alla messa, ultimo appuntamento in programma prima di ripartire per l'Italia, presente anche il presidente francese Emmanuel Macron.