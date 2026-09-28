ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Papa Leone saluta i fedeli, per le strade di Metz in Papamobile

Metz, 28 set. (askanews) - Ultimo bagno di folla per Papa Leone XIV durante il suo viaggio in Francia. Tanti i fedeli riuniti a Metz lungo il tragitto compiuto dal Pontefice fino alla Cattedrale di Santo Stefano per celebrare la messa per la pace e la giustizia.

Il Papa ha compiuto un giro in auto scoperta tra i fedeli che lo hanno salutato calorosamente e lui ha ricambiato il saluto, sorridendo.

Alla messa, ultimo appuntamento in programma prima di ripartire per l'Italia, presente anche il presidente francese Emmanuel Macron.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi