ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Papa Leone: prego per il popolo della Colombia colpito dal terremoto

Roma, 12 ago. (askanews) - Durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso la propria solidarietà a tutte le vittime del devastante terremoto in Colombia, mentre proseguono le operazioni di soccorso.

"Desidero esprimere la mia vicinanza alle sorelle e ai fratelli colombiani che hanno subito le conseguenze del recente terremoto, che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali. Mentre chiedo al Signore di concedere il riposo eterno ai defunti, vi assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutte le persone colpite da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che stanno operando nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime", ha affermato davanti alla folla di fedeli.

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