Papa Leone prega con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I

Istanbul, 29 nov. (askanews) - Preghiera comune questo pomeriggio di Papa Leone con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I. Il pontefice, dopo essersi recato per il pranzo presso la Delegazione Apostolica di Istanbul è giunto alla Chiesa Patriarcale di San Giorgio, dove ha avuto luogo la Doxologia (una funzione liturgica nella quale si proclama un breve inno per glorificare Dio, ndr).

Al suo arrivo, il Papa è stato accolto nel cortile antistante la Cattedrale da Bartolomeo I ed insieme si sono diretti verso l'ingresso dello stesso luogo diculto accedendo, prima di farvi ingresso, una candela.

I due hanno poi siglato una dichiarazione congiunta, in cui si ribadisce "l'obiettivo dell'unità dei cristiani" che "include il fine di contribuire in modo fondamentale e vivificante alla pace tra tutti i popoli. Insieme alziamo fervidamente le nostre voci invocando il dono divino della pace sul nostro mondo".

"Tra le sue decisioni - si legge anche nella dichiarazione - il Primo Concilio di Nicea fornì anche i criteri per determinare la data della Pasqua, comune a tutti i cristiani. Siamo grati alla divina Provvidenza che quest'anno l'intero mondo cristiano abbia celebrato la Pasqua nello stesso giorno. È nostro comune desiderio proseguire il processo di esplorazione di una possibile soluzione per celebrare insieme la Festa delle Feste ogni anno".