ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Papa Leone: popolo Gaza non riceve aiuti, ciò provoca azioni flotilla

Roma, 27 mag. (askanews) - "Lì bisogna fare un nuovo appello per il rispetto dei diritti umani di tutti. Purtroppo, il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche le azioni di coloro che hanno partecipato alla flotilla. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente, a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a ricominciare a ricostruire. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto": lo ha detto Papa Leone XIV lasciando Castel Gandolfo martedì sera per fare ritorno in Vaticano.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi