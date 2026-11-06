ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Papa Leone partito per il suo viaggio apostolico in America latina

Roma, 6 nov. (askanews) - Papa Leone XIV è partito oggi per il suo viaggio apostolico per l'America latina. Da oggi al 17 novembre, si recherà in Uruguay, Argentina e Perù. L'aereo Ita è atteso nella capitale uruguaiana alle 16.30 locali. E' la prima visita di Papa Leone XIV in Sud America, terra che ha contribuito a plasmare la sua vocazione sacerdotale. Il viaggio arriva tre settimane dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per un tumore al polmone. Il Santo Padre, 71 anni, trascorrerà 12 giorni visitando Uruguay, Argentina e Perù, in uno dei viaggi papali all'estero più intensi degli ultimi decenni, durante il quale incontrerà leader politici, detenuti e persone bisognose.

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