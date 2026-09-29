ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Papa Leone: la Chiesa riconosce il dolore delle vittime di abusi

Parigi, 29 set. (askanews) - "Senza voler contraddire nessuno, e ritenendolo molto importante, vorrei innanzitutto dire che, nell'incontro con quelle sette vittime, ho chiesto loro di aiutarmi anche a esprimere ad altre vittime la disponibilità mia e della Chiesa ad ascoltare e a camminare con loro nel loro percorso di guarigione, riconoscendo il dolore causato alle loro vite da situazioni di abuso". Lo ha detto Papa Leone XIV a bordo dell'aereo papale di ritorno dal viaggio in Francia e a proposito delle vittime di abusi da parte di prelati.

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