ULTIME NOTIZIE 27 MAGGIO 2026

Papa Leone: "Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze"

Roma, 27 mag. (askanews) - "Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni cadono anche le speranze, si distruggono case a luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, regina della Pace": così Papa Leone XIV durante l'udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro, esprime la sua preoccupazione per la recente intensificazione del conflitto in Ucraina e invita a mettere fine alle violenze.

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