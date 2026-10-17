ULTIME NOTIZIE 17 OTTOBRE 2026

Papa Leone dimesso dall'ospedale dopo l'operazione al polmone

Roma, 17 ott. (askanews) - Papa Leone dopo il ricovero per l'intervento al polmone e la degenza di cinque giorni è stato dimesso e ha lasciato il il Policlinico Gemelli, noto anche come il "Terzo Vaticano", come era stato ribattezzato l'ospedale da Giovanni Paolo II. Col volto disteso e sorridente, Papa Leone ha percorso a piedi (e senza alcun aiuto) il tragitto che dall'interno dell'ospedale lo ha portato fino all'auto. Ha salutato la folla, e benedetto anche qualche malato. Una ragazza ucraina ha regalato un ritratto del Pontefice in stoffa, realizzato a mano. Prevost era stato ricoverato al policlinico martedì, e in serata aveva subito un intervento di asportazione di un tumore al polmone.

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