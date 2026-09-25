Papa Leone arriva a Parigi, accolto da Macron e Brigitte all'aeroporto

Parigi, 25 set. (askanews) - Papa Leone è arrivato a Parigi. All'aeroporto internazionale Orly di Parigi è stato accolto dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron accompagnato dalla moglie Brigitte. Due bambini hanno offerto dei fiori al Pontefice.

Dopo l'esecuzione degli inni e gli onori militari, sono state presentate le rispettive delegazioni. Il Papa si è recato poi nel Salone d'Onore per un breve incontro privato con Macron.

L'aereo con a bordo il Pontefice - un A321 Ita Airways - è partito alle 7.58 alla volta di Parigi. È il quinto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV, che durerà quattro giorni. Prima tappa Parigi, subito in programma la visita ufficiale al presidente francese, mentre nel pomeriggio la storica visita all'Unesco.