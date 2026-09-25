Papa Leone arriva a Notre Dame: bagno di folla in papamobile

Parigi, 25 set. (askanews) - Papa Leone XIV attraversa le strade di Parigi a bordo della papamobile diretto alla cattedrale di Notre-Dame, dove ha presieduto i vespri alla presenza di circa 8.000, tra membri del clero, diaconi e seminaristi. Solo un terzo dei partecipanti è riuscito ad accedere alla cattedrale, dalla capienza limitata, gli altri hanno seguito la funzione dal sagrato grazie ai maxischermi.

È il primo papa a visitare la cattedrale dalla sua riapertura nel dicembre 2024, dopo il devastante incendio che ha colpito l'edificio nel 2016. Il corteo, che ha visto fedeli esultanti ai lati della strada, è uno dei momenti di maggiore visibilità pubblica della visita di quattro giorni del pontefice in Francia.