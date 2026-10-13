ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2026

Papa, l'affetto al Gemelli: "Una pronta guarigione, preghiamo per lui"

Roma, 13 ott. (askanews) - Papa Leone è arrivato poco dopo le 13 al policlinico Gemelli di Roma per essere ricoverato e poi sottoporsi ad un intervento chirurgico per un nodulo circoscritto al polmone.

L'ingresso principale della struttura, dove spicca la statua dedicata a Papa Giovanni II e intitolata "Non abbiate paura!", era gremito di curiosi, pazienti, cameramen e giornalisti, molti di testate internazionali. Il pontefice è arrivato a bordo di un suv Ford nero ed è stato accolto dagli applausi dei presenti.

Papa Prevost ha salutato le autorità e la dirigenza del nosocomio e si è subito diretto all'interno. Le persone presenti hanno augurato al pontefice una "pronta guarigione", detto di "pregare per lui" e qualcuno ha chiesto anche "la fine delle guerre".

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