Papa in Francia, ultimo giorno della sua visita a Metz

Tarbes, 28 set. (askanews) - Papa Leone si imbarca su un aereo all'aeroporto di "Tarbes-Lourdes-Pyrénées" di

Lourdes - nelle immagini di France Tv - nell'ultimo giorno della sua storica visita in Francia. Il pontefice è diretto a Metz, dove è atteso un messaggio sull'Europa. In serata il rientro in Vaticano.

La giornata si svolge interamente a Metz, capoluogo del dipartimento della Mosella, regione del Grand Est. La Mosella, come l'Alsazia, porta il ricordo dei conflitti, delle annessioni e delle lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, e sottolinea come la costruzione europea non sia nata da un'astrazione tecnocratica, ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. La tappa di Metz metterà naturalmente in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione europea, nato nel 1886 proprio nella Mosella.