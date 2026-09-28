ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Papa in Francia, ultimo giorno della sua visita a Metz

Tarbes, 28 set. (askanews) - Papa Leone si imbarca su un aereo all'aeroporto di "Tarbes-Lourdes-Pyrénées" di

Lourdes - nelle immagini di France Tv - nell'ultimo giorno della sua storica visita in Francia. Il pontefice è diretto a Metz, dove è atteso un messaggio sull'Europa. In serata il rientro in Vaticano.

La giornata si svolge interamente a Metz, capoluogo del dipartimento della Mosella, regione del Grand Est. La Mosella, come l'Alsazia, porta il ricordo dei conflitti, delle annessioni e delle lacerazioni che hanno segnato l'Europa contemporanea, e sottolinea come la costruzione europea non sia nata da un'astrazione tecnocratica, ma dalla volontà di riconciliare popoli a lungo contrapposti. La tappa di Metz metterà naturalmente in primo piano anche la figura di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione europea, nato nel 1886 proprio nella Mosella.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi