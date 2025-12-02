ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Papa: il ruolo dell'Europa importante nei negoziati di pace in Ucraina

Milano, 2 dic. (askanews) - A bordo dell'aereo papale, Leone XIV ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russia affermando che "la presenza dell'Europa è importante" nei negoziati di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. "È chiaro che, da un lato, il Presidente degli Stati Uniti ritiene di poter promuovere un piano di pace che, almeno in un primo moneto, non prevedeva la partecipazione europea. Tuttavia, la presenza dell'Europa è importante, e questa proposta iniziale è stata modificata, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dall'Europa", ha detto il pontefice. "Potrei suggerire che la Santa Sede possa incoraggiare questo tipo di mediazione e di cercare insieme una soluzione che possa davvero offrire una pace giusta, in questo caso in Ucraina", ha concluso Leone XIV.

