ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

Papa: il bene del popolo venezuelano deve prevalere su ogni cosa

Milano, 4 gen. (askanews) - "Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia". Così Papa Leone XIV parlando dopo l'Angelus, in piazza San Pietro, della situazione in Venezuela dopo l'attacco Usa e l'arresto del presidente Nicolas Maduro.

