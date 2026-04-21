Papa: Francesco patrimonio Chiesa. In sintonia con predecessori

Roma, 21 apr. (askanews) - Nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, Papa Leone XIV ha inviato al card. Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio un messaggio che è stato letto nel corso della Celebrazione Eucaristica di questo pomeriggio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, che conserva le spoglie mortali del defunto pontefice argentino

"Il suo magistero, scrive Papa Leone nel suo messaggio di ricordo, "è stato vissuto da discepolo-missionario, come amava dire. È rimasto discepolo del Signore, fedele al suo Battesimo e alla consacrazione nel ministero episcopale, fino alla fine. È stato anche missionario, annunciando il Vangelo della misericordia 'a tutti, a tutti, a tutti', come ebbe a dire più volte".

"I benefici suscitati dalla sua testimonianza di Pastore sollecito ha contagiato il cuore di tanta gente, sino agli estremi confini della terra, grazie anche ai pellegrinaggi apostolici e specialmente a quell'ultimo 'viaggio' che è stata la sua malattia e la sua morte".

Leone ha ancora voluto sottolineare la "sintonia" di Francesco "con i suoi predecessori"; un pontefice che "ha raccolto l'eredità del Concilio Vaticano II e ha spronato la Chiesa ad essere aperta alla missione, custode della speranza del mondo, appassionata per l'annuncio di quel Vangelo che è capace di dare a ogni vita pienezza e felicità".