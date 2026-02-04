Papa: fare il possibile per scongiurare nuova corsa agli armamenti

Città del Vaticano, 4 feb. (askanews) - "Domani giunge a scadenza il trattato New START, sottoscritto nel 2010 dal presidente degli Stati Uniti e dalla Federazione Russa, che ha rappresentato un passo significativo nel contenere la proliferazione delle armi nucleari: nel rinnovare l'incoraggiamento a ogni sforzo costruttivo in favore del disarmo e della fiducia reciproca, rivolgo un presante invito a non lasciare cadere questo strumento senza cercare di garantirgli un seguito concreto e efficace". Lo ha detto Papa Leone XIV a conclusione dell'udienza generale in Aula Paolo VI.

"La situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le nazioni" ha aggiunto.