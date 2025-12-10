ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Papa: "È irrealistico" cercare la pace in Ucraina senza l'Europa

Castel Gandolfo, 10 dic. (askanews) - "Noi continuiamo a lavorare sotto traccia per riportare i bambini a casa e alle loro famiglie". Lo ha detto il Papa, uscendo da Villa Barberini, a Castel Gandolfo, parlando ai giornalisti che gli chiedevano dell'incontro con Zelensky di questa mattina. "La Santa Sede - ha aggiunto - è disponibile ad offrire spazio e opportunità per trattative e negoziazioni, che fino adesso non sono state accettate, ma siamo disponibili a cercare una soluzione per una pace duratura e giusta".

"Il tema principale" dei colloqui "è stata la questione della guerra e la maniera per cercare un cessate il fuoco. Abbiamo parlato specificamente della questione dei bambini sequestrati e prigionieri, di come la Chiesa può aiutare a riportarli in Ucraina".

"È irrealistico cercare la pace in Ucraina senza l'Europa. Purtroppo, credo che alcune parti di ciò che ho visto apportino un enorme cambiamento a quella che per molti, molti anni è stata una vera alleanza tra Europa e Stati Uniti": ha aggiunto il Papa all'uscita di Villa Barberini, a Castel Gandolfo, rispondendo ai giornalisti sul piano di pace proposto dal presidente Usa, Donald Trump.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi