ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Papa, dopo il tumore niente terapie: grazie per le vostre preghiere

Roma, 22 ott. (askanews) - "La prima cosa che vorrei dirvi è grazie, grazie per il sostegno delle vostre preghiere, grazie a Dio per la sua generosità": così Papa Leone XIV ha ringraziato i fedeli per le loro preghiere durante la sua prima Udienza generale in Piazza San Pietro, dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma in seguito all'intervento chirurgico ai polmoni.

Un giro in papamobile in una piazza gremita, nonostante il tempo incerto su Roma, un momento che ha segnato il ritorno alla normalità per il pontefice, 71 anni, mentre in serata è arrivato il referto dell'esame istologico definitivo e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Gemelli.

Gli esiti hanno confermato che si trattava di un "adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia", hanno comunicato il dottor Luigi Carbone, medico personale del papa, e il professor Stefano Margaritora, il chirurgo che lo ha operato.

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